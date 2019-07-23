تعرف على نتائج شباب اليد فى مونديال إسبانيا قبل دور الـ16

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب شباب كرة اليد بقيادة مديره الفنى طارق محروس مباراة قوية أمام نظيره الصربى فى إطار لقاءات دور الـ16 بكأس العالم المقام فى إسبانيا غدا الأربعاء. وتترقب الجماهير المصرية هذه المواجهة فى ظل حالة التألق التى ظهر عليها الفراعنة فى الدور الأول بتحقيق العلامة الكاملة بالفوز فى جميع اللقاءات حتى الآن. وحقق شباب الفراعنة نتائج مذهلة فى هذه البطولة قبل مواجهة صربيا وهى: - الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال 44 / 17 - الفوز على نيجيريا فى ثانى لقاءاته بنتيجة 47 / 30 - الفوز على السويد 32 /22 Advertisements - الفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36. - الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32 .

لقاء مصر و فرنسا لقاء مصر و فرنسا

شباب اليد شباب اليد

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