شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعرض على الإسماعيلى محمد حسن والبلدوزر لإنهاء صفقة عواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الأخيرة عرضا من جانب مسئولى الزمالك على نطرائهم فى الإسماعيلى لإنهاء صفقة ضم محمد عواد حارس الدراويش، ويقتضى العرض بمنح الثنائى محمد حسن ومصطفى محمد للدراويش مقابل انتقال عواد للفريق الأبيض مع دفع مقابل مالى.

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وكان الإسماعيلى قد طلب من الزمالك الحصول على خدمات مساك أو لاعب وسط مدافع بجانب مهاجم فى صفقة عواد خاصة أن الإسماعيلى يرغب فى تعويض انتقال مدافعه محمود متولى للأهلى قبل إتمام الصفقة، خاصة أن اللاعب يجيد فى مركزى المساك ولاعب الوسط لذلك عرض مسئولو الزمالك انتقال حسن للدراويش من أجل ضم عواد.

ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة مفاوضات مكثفة من جانب مسئولى الزمالك مع الإسماعيلى لإنهاء صفقة ضم عواد للدراويش بعدما رفض مسئولى القلعة البيضاء الاستغناء عن أحد مدافعيه فى الصفقة وتم عرض لاعب الوسط محمد حسن.