طارق محروس : مواجهة صربيا قوية و شباب اليد عندهم شعور بالمسئولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق محروس المدير الفنى لمنتخب شباب كرة اليد أن مواجهة صربيا فى دور الـ 16 بكأس العالم بأسبانيا المحدد لها غدا الأربعاء قوية .
و أشار محروس فى تصريح لـ " الخليج 365 " أن المنتخب الصربى قويى و يمتلك حارس مرمى على أعلى مستوى ، مشيرا على أنه فى المقابل لاعبى الفراعنة لديهم شعور بالمسئولية و سيبذلون قصارى جهدعم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية فى هذا المحفل الدولى .
و نجح منتخب مصر للشباب فى التأهل إلى دور الـ 16 كأول مجموعته بالفوز على فرنسا فى ختام الدور الأول بنتيجة 37 / 32 و تحقيق العلامة الكاملة .
وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى المونديال ، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 و يحقق فوزرا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت و أخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا .
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