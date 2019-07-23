شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحمد ياسر ريان "معشوق الأهلاوية" فى الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح أحمد ياسر ريان، لاعب الأهلى المعار لصفوف الجونة فى خطف قلوب الأهلاوية فى ظل تألقه فى لقاء الزمالك أمام الجونة ونجاحه فى المساهمة فى تعادل فريقه مع الزمالك فى أول لقاءات حسم لقب الدولى للفريق الأبيض ليقف رصيده عند 69 نقطة فى المركز الثالث ويبتعد عن الأهلى بـ 5 نقاط .

أحمد ياسر ريان لاعب يمتلك فنيات عالية ومهارات قوية بعامل الوراثة حيث إنه ابن نجم الأهلى الأسبق ياسر ريان، وتوجد مطالبات جماهيرية لعودته إلى الأحمر بعد تألقه مع الجونة .

ويرصد ”الخليج 365” لقطات توضح علامات الطموح والإصرار لدى أحمد ريان فى الصور التالية:



أحمد ياسر ريان فى بودابست



أحمد ياسر ريان



أحمد ريان فى تدريبات الاهلى

Advertisements



أحمد ريان فى مرحلة الطفولة



أحمد ياسر ريان 5



أحمد ياسر ريان 3



أحمد ياسر ريان مع نادر شوقى مدير التعاقدات فى الجونة