شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعدل موعد مرانه الأخير قبل مواجهة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدل الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الأورجوانى مارتن لاسارتى موعد مران الفريق الأخير المقرر إقامته اليوم الثلاثاء قبل مواجهة المقاولون العرب.

ووفقاً لجدول الاستعداد الموضوع لمواجهة الذئاب من قبل، كان من المفترض أن يتدرب الفريق صباح اليوم الثلاثاء وبالتحديد فى تمام العاشرة صباحاً، على أن يتناول الفريق وجبة الغذاء، ويتوجه بعدها للإسكندرية للمبيت هناك قبل المواجهة المرتقبة، إلا أن الجهاز الفنى أبلغ اللاعبين بتغيير موعد المران بعد تدريب الأمس، بحيث يقام فى الخامسة مساء على أن يتوجه الفريق للإسكندرية بعدها.

ويستعد الأهلى لمواجهة المقاولون العرب غدا الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية فى مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.

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