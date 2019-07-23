الزمالك يقترب من ضم عبد العاطى فى انتقال عماد فتحى لدجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية متغيرات فى وجهة عماد فتحى لاعب وسط الزمالك المنتهية إعارته لإنبى، حيث أعلن مسئولو الزمالك من قبل إعارة اللاعب إلى سموحة، لكن لم يتم تنفيذ الصفقة بشكل رسمى خاصة أن النادى السكندرى يبالغ فى متطلباته المالية بشأن انتقال محمد أبو جبل حارس الفريق السكندرى للقلعة البيضاء، وفقا لما أوضحه مسئولو الزمالك.
وتحولت وجهة عماد فتحى من سموحة لوادى دجلة حيث اقترب اللاعب من الانتقال معارا لصفوف الغزلان فى صفقة انتقال لاعب الأخير محمد عبد العاطى لاعب وسط الفريق الدجلاوى للقلعة البيضاء فى الموسم الجديد.
ويرغب الزمالك فى الحصول على خدمات عبد العاطى لدعم مركز الوسط بالموسم الجديد خاصة بعد الجلسة التى عقدت معه وشهدت إبداءه الرغبة فى الانضمام للفريق الأبيض فى الموسم الجديد.
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