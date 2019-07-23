تعرف على برنامج شباب اليد فى مونديال إسبانيا اليوم استعدادا لصربيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد منتخب شباب كرة اليد بقيادة مديره الفنى طارق محروس إلى خوض مباراة دور الـ16 بكأس العالم المقام فى إسبانيا أمام صربيا المحدد لها ظهر غد الأربعاء.
ويتضمن برنامج منتخب شباب كرة اليد، اليوم، تناول الإفطار وتدريب فى الواحدة ظهرا، على أن يحصل اللاعبين على فترة راحة قبل إقامة محاضرة السابعة مساء وأخيرا تناول العشاء التاسعة مساء.
ونجح منتخب مصر للشباب فى التأهل إلى دور الـ 16 كأول مجموعته بالفوز على فرنسا فى ختام الدور الأول بنتيجة 37 / 32 و تحقيق العلامة الكاملة.
ونجح منتخب مصر فى الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال صباح الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزرا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا.
ويسعى الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة طارق محروس فى تحقيق نتيجة إيجابية فى هذه البطولة التى تعد من أبرز إعدادات الفراعنة لبطولة كأس العالم 2021 التى ستستضيفها مصر من أجل تدعيم الصفوف بعناصر شابة قوية.
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