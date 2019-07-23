ميلان يعرض على نجم أتلتيكو عرضاً مغرياً

ذكرت تقارير صحافية الإثنين أن نادي ميلان الإيطالي قدم للمهاجم الأرجنتيني آنخيل كوريا، المحترف بصفوف أتلتيكو مدريد، عقداً يستمر لخمسة مواسم.
وكشف موقع كالشيو ميرتاكو الرياضي أن “الروسونيري” يعرض على كوريا عقداً حتى صيف 2024، وبراتب يصل إلى 3.5 ملايين يورو في العام.
جدير بالذكر أن أتلتيكو يعد المحطة الأولى لكوريا (24 عاماً) في أوروبا، منذ الانتقال إليه في يناير (كانون الثاني) 2015 قادماً من سان لورنزو.
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