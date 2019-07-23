ديوكوفيتش يحافظ على صدارة التنس

حافظ النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الإثنين، والتي شهدت صعود مواطنه دوسان لايوفيتش عشرة مراكز.

ويحتل ديوكوفيتش، بطل ويمبلدون، المركز الأول برصيد 12415 نقطة، ويليه الإسباني رافائيل نادال، المتوج بلقب فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)، في المركز الثاني برصيد 7945، نقطة والسويسري روجر فيدرر في المركز الثالث برصيد 7460 نقطة.

وصعد الروسي دانييل ميدفيديف من المركز العاشر إلى التاسع على حساب الإيطالي فابيو فونيني.

وقفز لايوفيتش عشرة مراكز دفعة واحدة ليحتل المركز 26، وذلك إثر تتويجه بلقب بطولة كرواتيا المفتوحة أمس الأحد.

وجاء ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز العشرة الأولى كما يلي:

– الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الأول برصيد 12415 نقطة

– الإسباني رافائيل نادال في المركز الثاني برصيد 7945 نقطة

– السويسري روجر فيدرر في المركز الثالث برصيد 7460 نقطة

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– النمساوي دومينيك ثيم في المركز الرابع برصيد 4595 نقطة

– الألماني ألكسندر زفيريف في المركز الخامس برصيد 4325 نقطة

– اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز السادس برصيد 4045 نقطة

– الياباني كي نيشيكوري في المركز السابع برصيد 4040 نقطة

– الروسي كارين خاشانوف في المركز الثامن برصيد 2890 نقطة

– الروسي دانييل ميدفيديف في المركز التاسع برصيد 2625 نقطة

– الإيطالي فابيو فونيني في المركز العاشر برصيد 2535 نقطة