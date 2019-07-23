بارتي تحافظ على صدارة التنس.. وأوساكا تضيق الخناق

حافظت النجمة الأسترالية أشليه بارتي على موقعها في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة اليوم الإثنين، والتي لم تشهد أي تغييرات في المراكز العشرة الأولى.
وتحتل بارتي، المتوجة بلقب فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)، المركز الأول برصيد 6605 نقطة، وتليها اليابانية نعومي أوساكا في المركز الثاني برصيد 6257 نقطة.
أما الرومانية سيمونا هاليب، المتوجة بلقب ويمبلدون، فتحتل المركز الرابع برصيد 5933 نقطة، بينما ظلت النجمة الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز، وصيفة بطلة ويمبلدون، في المركز التاسع.
وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى كما يلي:
الأسترالية أشليه بارتي في المركز الأول برصيد 6605 نقاط
اليابانية نعومي أوساكا في المركز الثاني برصيد 6257 نقطة
التشيكية كارولينا بليسكوفا في المركز الثالث برصيد 6055 نقطة
الرومانية سيمونا هاليب في المركز الرابع برصيد 5933 نقطة
الهولندية كيكي بيرتنز في المركز الخامس برصيد 5130 نقطة
التشيكية بيترا كفيتوفا في المركز السادس برصيد 4785 نقطة
الأوكرانية إلينا سفيتولينا في المركز السابع برصيد 4638 نقطة
الأمريكية سلون ستيفنز في المركز الثامن برصيد 3802 نقطة
الأمريكية سيرينا وليامز في المركز التاسع برصيد 3411 نقطة
البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز العاشر برصيد 3365 نقطة
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