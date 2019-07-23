رياضة | نبيل فقير يقترب من الليجا الإسبانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نبيل فقير يقترب من الليجا الإسبانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختار الفرنسي نبيل فقير الانتقال من أولمبيك ليون الفرنسي إلى صفوف ريال بيتيس الإسباني في خطوة مفاجئة أعقبت عدة شائعات حول مستقبله، وآخرها اقترابه من نابولي الإيطالي.

ووقع اللاعب الفرنسي الدولي عقدا مع ريال بيتيس حتى عام 2023، ليصبح فقير رابع لاعب يوقع للنادي الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبدأ فقير حياته المهنية كلاعب كرة قدم في أكاديمية أولمبيك ليون، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في 28 أغسطس 2013.

ولعب فقير البالغ 26 عاما مع منتخب فرنسا تحت 21 عاما ومع الفريق الأول، وخلال مسيرته الدولية شارك في 21 مباراة، وكان ضمن عناصر منتخب "الديوك" الذي فاز بمونديال روسيا.