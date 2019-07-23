رياضة | خطوة جديدة من مانشستر يونايتد لتطوير المنظومة الكروية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة جديدة من مانشستر يونايتد لتطوير المنظومة الكروية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الاثنين، أنه قام بتصعيد نيكي بات، لمنصب جديد كرئيس لإدارة تطوير أداء الفريق الأول على أن يرفع تقاريره مباشرة للمدرب أولي غونار سولشاير.

وتمت ترقية لاعب الوسط السابق لمنتخب إنجلترا، والذي لعب 387 مباراة مع يونايتد، لهذا المنصب من منصبه السابق كرئيس لأكاديمية الناشئين ليساعد على "صياغة مسيرة سلسة للاعبين الشباب الذين يسعون للارتقاء للمستوى التالي".

وقام يونايتد، الذي أنهى الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي في المركز السادس، بتصعيد نيك كوكس ليتولى منصب رئيس أكاديمية الناشئين بدلا عن بات.