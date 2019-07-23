الامارات | صحفي أسباني ينتقد زيدان في خطة 4-2-3-1 مع الريال

شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي أسباني ينتقد زيدان في خطة 4-2-3-1 مع الريال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقد الصحافي الرياضي بصحيفة ماركا الاسبانية، خوسيه فيسنتي هيرنايز طريقة المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان الجديدة مع ريال مدريد وقال إن "المرينغي" لا يمكنه الاعتماد على طريقة 4-2-3-1 في الموسم الجديد التي تجعله يعتمد في تسجيل الأهداف على الفرنسي كريم بنزيما.

وقال هيرنايز في مقاله في صحيفة ماركا: "صحيح أن المباريات الودية قبل بداية الموسم لا تعني الكثير لكن الطريقة التي ظهر بها ريال مدريد خلال خسارته 3-1 أمام بايرن ميونيخ كانت مثيرة للقلق".

وأضاف: "يقلقني أن زين الدين زيدان أراد اللعب بطريقة 4-2-3-1 إي بثلاثة لاعبين خلف مهاجم واحد، في هذه الحالة كان ماركو آسينسيو، إيسكو وادين هازارد وراء المهاجم كريم بنزيمه وفي تقديري أن هذا الأخير سيكون مصدر قلق لخطط المدرب إذا أراد الاعتماد عليه في الموسم الجديد".