الامارات | برشلونة يعرض على ميسي البقاء مع الفريق حتى 36 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعرض على ميسي البقاء مع الفريق حتى 36 عاماً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية أن نادي برشلونة الاسباني بدأ محادثات مع قائد الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل تجديد عقده للمرة العاشرة منذ انضمامه لـ"البارسا" في عام 2001.
وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الكتالوني يرغب في تجديد عقده مع اللاعب بعقد يسمح له بالبقاء حتى دخوله لسن الـ 36 إي لمدة 4 سنوات من الآن وأن رئيس النادي جوزيف بارتوميو يقود المفاوضات بنفسه مع والد ميسي.
ومنذ التحاقه بالفريق الأول في برشلونة في عام 2004 سجل 603 هدفا وقام بـ 242 تمريرة حاسمة في 687 مباراة في جميع المسابقات.
وفاز ميسي بـ 34 بطولة، منها لقب الدوري الإسباني 10 مرات ودوري الأبطال أربع مرات.
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