اخبار الرياضه

الامارات | برشلونة يعرض على ميسي البقاء مع الفريق حتى 36 عاماً

0 نشر
العين –الإمارات اليوم 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن يعرض على البقاء مع الفريق حتى 36 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية أن نادي برشلونة الاسباني بدأ محادثات مع قائد الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل تجديد عقده للمرة العاشرة منذ انضمامه لـ"البارسا" في عام 2001.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الكتالوني يرغب في تجديد عقده مع اللاعب بعقد يسمح له بالبقاء حتى دخوله لسن الـ 36 إي لمدة 4 سنوات من الآن وأن رئيس النادي جوزيف بارتوميو يقود المفاوضات بنفسه مع والد ميسي.

Advertisements

ومنذ التحاقه بالفريق الأول في برشلونة في عام 2004 سجل 603 هدفا وقام بـ 242 تمريرة حاسمة في 687 مباراة في جميع المسابقات.

وفاز ميسي بـ 34 بطولة، منها لقب 10 مرات ودوري الأبطال أربع مرات.

 

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | برشلونة يعرض على ميسي البقاء مع الفريق حتى 36 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا