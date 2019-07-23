الفيفا يعاقب غوتليلي بالإيقاف مدى الحياة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طبق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على الأمين العام السابق للاتحاد البوتسواني، موكيتسي غوتليلي، عقوبة الإيقاف مدى الحياة بسبب قبوله رشى، فيما له صلة بالتلاعب في نتائج مباريات دولية.

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وقال "فيفا" في بيان أمس الاثنين "الغرفة القضائية التابعة للجنة القيم المستقلة غرمت المسؤول السابق مبلغ 50,953 دولارا".

وأضاف البيان أن الإجراءات الرسمية التي اتبعتها لجنة القيم ضد غوتليلي، أثبتت تورطه في محاولات عدة للتلاعب في نتائج مباريات دولية لأغراض خاصة بالمراهنات تخص ويلسون راج بيرومال، المعروف بتلاعبه بالمباريات.

وسيمتد الإيقاف على كغوتليلي ليشمل الأنشطة المرتبطة بكرة القدم كافة، سواء إدارية أو رياضية أو أي أنشطة أخرى على المستويين الوطني والدولي، وسيسري بدءا من اليوم الاثنين.