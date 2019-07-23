شكرا لقرائتكم 500 ألف جنيه لـ أجيري قبل رحيله لإسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل صرف اتحاد الكرة، 500 ألف جنيه إلى خافير أجيرى المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، قبل رحيله عن القاهرة إلى إسبانيا.
وتم إنهاء علاقة أجيرى بإتحاد الكرة يوم 6 يوليو، عقب الخسارة من جنوب افريقيا فى دور الـ16 لبطولة أمم افريقيا بهدف نظيف وتوديع البطولة التى أقيمت على أرض مصر.
يذكر أن أجيرى كان يحصل على مليونىّ جنيه راتب شهرى من اتحاد الكرة، وصرف اتحاد الكرة له راتب أسبوع بعد إنهاء العلاقة يوم 6 يوليو، لذا حصل على 500 ألف جنيه نظير العمل أسبوع فقط فى يوليو الجارى.
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