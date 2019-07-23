شكرا لقرائتكم 500 ألف جنيه لـ أجيري قبل رحيله لإسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرف اتحاد الكرة، 500 ألف جنيه إلى خافير أجيرى المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، قبل رحيله عن القاهرة إلى إسبانيا.

وتم إنهاء علاقة أجيرى بإتحاد الكرة يوم 6 يوليو، عقب الخسارة من جنوب افريقيا فى دور الـ16 لبطولة أمم افريقيا بهدف نظيف وتوديع البطولة التى أقيمت على أرض مصر.

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يذكر أن أجيرى كان يحصل على مليونىّ جنيه راتب شهرى من اتحاد الكرة، وصرف اتحاد الكرة له راتب أسبوع بعد إنهاء العلاقة يوم 6 يوليو، لذا حصل على 500 ألف جنيه نظير العمل أسبوع فقط فى يوليو الجارى.