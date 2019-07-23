شكرا لقرائتكم تخطيط الأهلي تبحث إعارة ناصر ماهر خلال الانتقالات الصيفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تُناقش لجنة التخطيط بالأهلى مقترح الجهاز الفني للفريق بإعارة ناصر ماهر صانع الألعاب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد تلقى اللاعب الشاب أكثر من عرض محلي وخارجي خلال الساعات الماضية.

وكشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أن ناصر ماهر لم يكن على قائمة الراحلين عن صفوف الفريق نظراً للحاجة لخدماته، إلا أن الأزمة التي أفتعلها اللاعب عدلت من التفكير فيه خلال الفترة القادمة، وخرج ناصر ماهر من حسابات الأهلى فى مواجهتي المقاولون العرب المقرر اقامتها غداً الأربعاء والزمالك المقرر اقامتها يوم 28 يوليو الجارى فى ختام منافسات بطولة الدورى المصري الممتاز، حيث لا يتدرب اللاعب مع القوام الأساسي فى الوقت الحالي، ودخل لاسارتي فى مشادة مع أكثر من لاعب داخل الأهلي قبل السفر إلى أسبانيا، وجاء على رأسهم صلاح محسن ومحمد هاني واللذين تم تغريمهم من قبل جهاز الكرة بالقلعة الحمراء، وامتدت خلافات لاسارتي لمعسكر أسبانيا، بعد دخوله فى صدام مع ناصر ماهر الذي تذمر من عدم مشاركته فى المباريات الودية، وطالبه الجهاز الفني بأداء التدريبات فى نفس يوم المباريات بشكل منفرد ليرفض اللاعب بحجة معاناته من الإرهاق، ليتوعده الجهاز الفني بفرض عقوبات كبيرة خلال الفترة المقبلة.