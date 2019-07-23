شكرا لقرائتكم مدرب الإسماعيلى يجهز شيلونجو ومجدى لمواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد محمود جابر المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، اجتماعا مع ثنائى الفريق بنسون شيلونجو المهاجم الناميبى ومحمد مجدى قلب الدفاع خلال المران الأخير. Advertisements يشار إلى أن فريق الدراويش يستعد لخوض لقاء قوى فى ختام مشواره بمسابقة الدورى أمام الزمالك غداً باستاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الاسبوع الــ27 لمسابقة الدورى المحلى. مدرب الإسماعيلى يتطلع لتحفيز اللاعبين لتقديم أداء قوى يغلق أبواب أى أتهامات أمام الفريق الابيض خاصة بعد تعادل الزمالك والجونة 2/2 وأشتعال الموقف على حسم لقب الدورى واتهام القطبين للفرق الآخرى بالتفويت .

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