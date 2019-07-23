شكرا لقرائتكم هل تعاقد الزمالك مع طاهر طاهر؟ مرتضى: مش هعلن إلا لما الدورى يخلص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك،انه لان يعلن عن الصفقات السوبر حاليا الا فى حال انتهاء الدورى.

قال مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية لقناة المحور أن الزمالك لأن يعلن عن الصفقات السوبر المصرية إلا بعد انتهاء الدورى المصرى، مشيرا إلى أن هناك أندية مثل المقاولون العرب والإسماعيلى مازال يتبقى لها مباريات ولا يجوز إعلان انتقال أى منهما للزمالك، فى إشارة نه إلى أن هناك لاعبين من تلك الأندية سيرتدون الفانلة البيضاء الموسم المقبل.

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وتابع مرتضى منصور أنه وفر للاعبين والجهاز الإدارى المناخ المناسب على الفوز بالدورى، كما صرف أيضا المستحقات للاعبين، قائلا: مفيش لاعب ليه فلوس عند الزمالك متاخرة.

وتعادل أمس الزمالك امام الجونه فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب الفريق الساحلى، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدورى الممتاز، تقدم الزمالك عن طريق طارق حامد فى الدقيقة 65 ثم أدرك أحمد ياسر ريان التعادل للجونة فى الدقيقة 78 وخطف محمود الشبراوى الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 88 وفى الدقيقة 97 سجل زيزو التعادل للفريق الأبيض.