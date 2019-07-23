شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يناقش إعارة ناصر ماهر بعد أزمة معسكر إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُناقش لجنة التخطيط بالأهلى مقترح الجهاز الفنى للفريق بإعارة ناصر ماهر صانع الألعاب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تلقى اللاعب الشاب أكثر من عرض محلى وخارجى خلال الساعات الماضية.

وكشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى عن أن ناصر ماهر لم يكن على قائمة الراحلين عن صفوف الفريق نظرًا للحاجة لخدماته، إلا أن الأزمة التى أفتعلها اللاعب عدلت من التفكير فيه خلال الفترة المقبلة.

وخرج ناصر ماهر من حسابات الأهلى فى مواجهتى المقاولون العرب المقرر إقامتها غدًا الأربعاء والزمالك المقرر إقامتها يوم 28 يوليو الجارى فى ختام منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث لا يتدرب اللاعب مع القوام الأساسى فى الوقت الحالي، ودخل لاسارتى فى مشادة مع أكثر من لاعب داخل الأهلى قبل السفر إلى إسبانيا، وجاء على رأسهم صلاح محسن ومحمد هانى اللذين تم تغريمهما من قبل جهاز الكرة بالقلعة الحمراء، وامتدت خلافات لاسارتى لمعسكر إسبانيا، بعد دخوله فى صدام مع ناصر ماهر الذى تذمر من عدم مشاركته فى المباريات الودية، وطالبه الجهاز الفنى بأداء التدريبات فى نفس يوم المباريات بشكل منفرد ليرفض اللاعب بحجة معاناته من الإرهاق، ليتوعده الجهاز الفنى بفرض عقوبات كبيرة خلال الفترة المقبلة.