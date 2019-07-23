شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض أخر تدريباته قبل مواجهة الإسماعيلى على ملعب بترو سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك ، بقيادة خالد جلال خوض مران الفريق الأخير ، مساء اليوم الثلاثاء ، على ملعب بتروسبورت، استعدادا لمواجهة الاسماعيلي ببطولة الدوري الممتاز.

Advertisements

ويلتقى الزمالك مع الإسماعيلى، بعد غدٍ الأربعاء، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع والعشرين من منافسات بطولة الدورى ويحتاج الأبيض إلى الثلاث نقاط حيث تكمن أهميتهم بعيدًا عن الدورى فى حسم المشاركة رسمياً فى النسخة المقبلة من دورى أبطال أفريقيا حيث يحتل بيراميدز حاليًا المركز الثانى فى جدول الدورى برصيد 70 نقطة

ولكنه أنهى مبارياته فى البطولة بشكل رسمى ويحتاج الزمالك إلى تخطيه لضمان المشاركة فى دورى الأبطال خاصة إن أي تعثر أمام الإسماعيلى أو الأهلى فى ختام الدورى قد يهدد مشاركة الأبيض فى تلك البطولة خاصة إن المركز الثالث سيدفع به إلى التواجد فى الكونفدرالية