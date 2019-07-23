شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلى يتوجه للقاهرة الليلة لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه فريق الكرة الأول بالإسماعيلى مساء اليوم الثلاثاء للقاهرة ، ضمن البرنامج التحضيرى لمواجهة الزمالك على ستاد بتروسبورت غدا الاربعاء لحساب مؤجلات الأسبوع الــ27 بمسابقة الدورى المحلى.

وسيخوض الفريق مرانه الختامى بملعبه قبل السفر للقاهرة وسينتظم لاعبى الفريق فى معسكر مغلق عقب المران الرئيسى مساء اليوم للحفاظ على تركيز اللاعبين .

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجارى.

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وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة