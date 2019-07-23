شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المقاولون يُعيد سيناريو 2011 ويتحكم فى تحديد بطل الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جديد أصبح فريق المقاولون العرب هو المتحكم فى تحديد بطل الدورى الممتاز للموسم الجارى، بعدما تعادل الزمالك مع الجونة بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، لتنتهى أحلامه إكلينيكيًا بالتتويج بالدورى لهذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 69 نقطة، ويتبقى له مباراتان أمام الإسماعيلى والأهلى، الذى يتصدر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتان أمام المقاولون العرب والأبيض، حيث يحتاج الأخير لتعادل الأهلى أو هزيمته أمام المقاولون العرب لإحياء آماله فى التتويج بالدورى وتأجيل الحسم إلى مباراة القمة، خاصة أن فوز الأحمر على الذئاب غدًا الأربعاء سيعلنه رسميًا بطلا للدورى.

سبق وأن تحكم المقاولون العرب فى تحديد بطل الدورى فى موسم 2010 – 2011، حينما توج الأهلى باللقب فى الجولة قبل الأخيرة بالفوز على ذئاب الجبل، ويستعرض ”الخليج 365” كيف تكرر سيناريو موسم 2011 فى النسخة الجارية من الدورى..

- المقاصة ينهى تصدر الزمالك لصدارة الدورى فى 2010 - 2011

فى موسم 2010 – 2011، واجه الزمالك مصر للمقاصة، فى الجولة 32 من مسابقة الدورى الممتاز، وكان متصدر لجدول الدورى بفارق ثلاثة نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثانى، وخسر الأبيض بهدف دون رد، ليتساوى فى النقاط مع الأحمر، وبدأ الأبيض فى مسلسل السقوط حتى خسر الدورى فى النهاية.

Advertisements

- المقاولون يُحدد بطل الدورى فى الجولة قبل الأخيرة من الدورى

بعد مباراة الزمالك والمقاصة فاز الزمالك على اتحاد الشرطة ثم تعادل مع طلائع الجيش وهزم أمام المصرى البورسعيدى وتعادل مجددا الأهلى والاتحاد السكندرى ليحصد 6 نقاط لتكون مباراة الجولة قبل الأخيرة للأبيض أمام وادى دجلة والأهلى أمام المقاولون العرب هى المحددة لبطل الدورى فى هذه النسخة.

نجح وادى دجلة فى إيقاف الزمالك بالتعادل معه بهدف لمثله، ليصل للنقطة 53.

فيما حقق الأهلى الفوز بخمس أهداف مقابل هدف ليتوج رسميًا بلقب البطولة، قبل الجولة الأخيرة من المسابقة وافتتح حينها وائل جمعة أهداف الأهلى من ضربة جزاء فى الدقيقة 21، وأضاف بركات الهدف الثانى فى الدقيقة 30، ثم عبد الفضيل الهدف الثالث فى الدقيقة 38، قبل أن يضيق محمد عادل الفارق للمقاولون فى الدقيقة 48، وسجل جدو الهدف الرابع فى الدقيقة 63، واختتم حسام غالى أهداف الأحمر فى الدقيقة 92، ليصل للنقطة 60، بفارق 9 نقاط عن الزمالك قبل الجولة الأخيرة من المسابقة ليحسم الدورى بشكل رسمى.

وفى الجولة الأخيرة من دورى 2010- 2011، تعادل الأهلى مع مصر للمقاصة بهدفين لكل فريق، فيما فاز الزمالك على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدف، لينتهى ترتيب الدورى بتتويج الأحمر باللقب برصيد 61 نقطة فيما احتل الأبيض المركز الثانى برصيد 56 نقطة.