شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الاسماعيلي يجتمع مع شيلونجو ومجدي ..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود جابر المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى على عقد اجتماع مع ثنائى الفريق بنسون شيلونجو المهاجم الناميبى ومحمد مجدى قلب الدفاع خلال المران الاخير. Advertisements ويستعد الدراويش لخوض لقاء قوى فى ختام مشواره بمسابقة الدورى أمام الزمالك غداً باستاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الاسبوع الــ27 لمسابقة الدورى المحلى. ويتطلع مدرب الدراويش لتحفيز اللاعبين لتقديم أداء قوى يغلق أبواب أى أتهامات أمام الفريق الابيض خاصة بعد تعادل الزمالك والجونة 2/2 وأشتعال الموقف على حسم لقب الدورى واتهام القطبين للفرق الاخرى بالتفويت .

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