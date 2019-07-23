شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال مُهدد بالرحيل عن قيادة الزمالك بعد خسارة نقطتى الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح خالد جلال المدير الفنى للزمالك، مُهددًا بالرحيل عن قيادة الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، بعد فقدان نقطتين ثمينتين بعد التعادل مع الجونة بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب الفريق الساحلى، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدورى الممتاز، ليرفع الزمالك رصيده إلى 69 نقطة ويحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى ما جعل لقب البطولة أقرب للقلعة الحمراء حيث يتبقى لأبناء ميت عقبة مباراتين أمام الإسماعيلى والأهلى الذى يتصدر جدول المسابقة حاليًا برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتان أمام المقاولون العرب والفريق الأبيض فى قمة الدورى الممتاز ويكفى الفريق الأحمر الفوز على ذئاب الجبل فى لقاء الغد للتتويج رسميًا بلقب الدورى.

وفضل مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عدم المساس بالجهاز الفنى للفريق عقب مباراة الجونة مع تأجيل التقييم النهائى لنهاية الدورى الممتاز مطالبًا بضرورة حصد الثلاث نقاط أمام الإسماعيلى، فى المباراة التى ستقام غدًا الأربعاء، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع والعشرين من منافسات بطولة الدورى خاصة أن الثلاث نقاط تكمن أهميتهم فى حسم المشاركة رسميًا فى النسخة القادمة من دورى أبطال أفريقيا حيث يحتل بيراميدز حاليًا المركز الثانى فى جدول الدورى برصيد 70 نقطة ولكنه أنهى مبارياته فى البطولة بشكل رسمى ويحتاج الأبيض إلى تخطيه لضمان المشاركة فى دورى الأبطال خاصة أن أى تعثر أمام الإسماعيلى أو الأهلى فى ختام الدورى قد يهدد مشاركة الأبيض فى تلك البطولة خاصة إن المركز الثالث سيدفع به إلى التواجد فى الكونفدرالية.