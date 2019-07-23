رياضة | عاجل.. الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل والإعلان خلال ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل والإعلان خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى اتفاق مع بيراميدز للتعاقد مع محمد مجدي "قفشة" صانع ألعاب الفريق خلال قترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأتم مسئولو الأهلي كافة تقاصيل الصفقة مع بيراميدز حيث سيحصل على قفشة مقابل مبلغ مالي يتخطى 30 مليون جنيه.

ومن المنتظر أن يتم إنهاء كافة الأمور الحاصة بانتقال اللاعب إلى النادي الأهلي، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وسيكون قفشة الصفقة الثالثة التي يبرمها النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد استعارة رمضان صبحي لمدة موسم من هيدير سفيلد تاون، وضم المالي أليو ديانج من مولودية الجزائر لمدة ٥ مواسم.