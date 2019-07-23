رياضة | تقارير.. ريال مدريد لن يبيع نجمه مهما كانت المغريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. ريال مدريد لن يبيع نجمه مهما كانت المغريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إسبانية وعالمية بأن ريال مدريد لا ينوي بيع نجمه الشاب ماركو أسينيسو والبالغ من العمر 23 عاما هذا الصيف على الرغم من التقارير التي ربطته بالرحيل عن السانتياجو بيرنابيو.



وأفادت شبكة ESPN العالمية بأن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق يشرف على سوق الانتقالات قبل بداية الموسم الجديد وذلك بعد أن دفع الملكي أكثر من 300 مليون يورو لشراء عدد من الصفقات أهمها هازارد ويوفيتش ومن المتوقع الحصول على 200 مليون يورو من لاعبين متوقع رحيلهم عن النادي قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



وذكرت الشبكة العالمية أنه على الرغم من الأرباح المتوقعة من صفقات بيع نجوم ريال مدريد إلا أن أسينسيو ليس أحد هؤلاء النجوم المتوقع رحيلهم في الأسابيع المقبلة.

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كما أوضحت إذاعة الإسبانية كادينا أن الملكي رفض ستة عروض من أندية مختلفة لضم أسينسيو.



وأكدت الإذاعة الإسبانية أن كل الأندية التي تواصلت مع ريال مدريد هي أندية كبيرة تشارك في دوري أبطال أوروبا باستمرار ومع ذلك تم رفض عروضهم لضم أسينسيو.



وقال جاجيولي وكيل أعمال أسينسيو في تصريحات لشبكة ESPN العالمية: "في العام الماضي، إدارة ريال مدريد رفضت عروضا بقيمة 180 مليون يورو للتخلي عن خدمات أسينسيو يبدو أنه سيبقى في العاصمة الإسبانية على الأقل لنهاية عقده والذي ينتهي في 2023".