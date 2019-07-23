رياضة | صفقة جديدة على أعتاب برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة جديدة على أعتاب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ​برشلونة​ الاسباني يعمل على إيجاد بديل مناسب للإسباني جوردي ألبا ظهير الفريق في الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية أن جونيور فيربي ظهير ​ريال بيتيس​ سينضم إلى معسكر الفريق في المكسيك استعدادًا للموسم المقبل.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن فيربر ينتظر المفاوضات بين إدارة البلوجرانا وإدارة ريال بيتيس للرحيل إلى البرسا في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يحاول إيجاد عدة حلول، حيث من المتوقع إنهاء الصفقة مقابل 25 مليون يورو بالإضافة إلى خوان ميراندا.