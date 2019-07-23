رياضة | ميسي يقترب من تجديد عقده مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يقترب من تجديد عقده مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام عالمية أن برشلونة يُخطط لتمديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في الفترة المقبلة.



وذكرت شبكة ESPN العالمية أن ميسي جدد تعاقده مع برشلونة في 2017 لمدة 5 سنوات حتى عام 2021.



وأفادت الشبكة العالمية بأن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البرسا يرغب في عرض عقد جديد للأرجنتيني في الفترة المقبلة.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن البرسا قد يعرض على النجم الأرجنتيني تجديد عقده لمدة موسم أو موسمين إضافيين تنتهي في عام 2022/2023.



وأوضحت الشبكة العالمية أنه كانت هناك تقارير صحفية ذكرت أن ميسي اشترط التعاقد مع نيمار دا سيلفا نجم الفريق السابق من جديد للموافقة على تجديد عقده مع البلوجرانا.