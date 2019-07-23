رياضة | ريال مدريد يعرض نجمه من أجل نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يعرض نجمه من أجل نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد عرض 90 مليون يورو بالإضافة إلى نجمه جاريث بيل على نادي باريس سان جيرمان من أجل ضم نجمه نيمار دا سيلفا في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن ليوناردو مدير باريس سان جيرمان رفض العرض لأنه لم يجده مقنعًا بالشكل الكافي.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى رغبة أندية مانشستر يونايتد وإنتر ميلان وبايرن ميونخ وتوتنهام في التعاقد مع بيل ولكنهم لم يقدموا أي عروض للتعاقد معه حتى الآن.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه من المحتمل أن يقبل بيل بالرحيل إلى الدوري الصيني هذا الصيف للتخلص من مكانه السىء في الميرينجي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نيمار حدد برشلونة كأولوية لكن البلوجرانا فشل في كل مفاوضاته مع PSG حتى الآن.