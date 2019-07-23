رياضة | أحمد حمدي: عيد عبدالملك "مجنون كورة".. وغالي يرفض الهزيمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حمدي: عيد عبدالملك "مجنون كورة".. وغالي يرفض الهزيمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حمدي، لاعب النادي الأهلي، أن عيد عبد الملك المعتزل حديثا لاعب عظيم لن يقدر أن يوفي حقه.‏

وقال حمدي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أحمد عيد عبد الملك ‏لاعب عظيم لن أقدر أن اوفي حقه، سواء تعليماته داخل وخارج الملعب بالإضافة لشخصيته، فهو مجنون كورة وسيكون ‏مدربا كبيرا".‏

وأضاف: "نشعر بالفخور بوجود لاعب مصري مثل حسام غالي، منذ الصغر ونحن نشاهد لاعبين مثل أبو تريكة وحسام ‏غالي، وعندما يكون مدير الكرة مثله لن يطلب منك الخسارة أو التعادل"