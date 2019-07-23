رياضة | لاعب الأهلي: البدري رفض انتقالي لأودينيزي الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب الأهلي: البدري رفض انتقالي لأودينيزي الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حمدي لاعب فريق النادي الأهلي، أنه كان قاب قويسين أو ادنى من الانتقال للدوري الايطالي.

وقال حمدي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " الاختلاف المادي كان عائق في انتقالي لنادي اودينيزي، والبدري ايضا رفض رحيلي، وانا أرتضيت بما حدث.