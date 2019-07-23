رياضة | جريزمان يعلق على رغبته في اللعب مع نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان يعلق على رغبته في اللعب مع نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أنطوان جريزمان نجم برشلونة عن رغبته في اللعب مع نيمار نجم باريس سان جيرمان على الرغم من صعوبة الصفقة كما أشاد بزملائه عثمان ديمبيلي وفيليبي كوتينيو ومالكو.

وعما إذا كان يحب اللعب مع نيمار، قال جريزمان في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس : "علينا أن نضمه أولا لأنه صفقة صعبة للغاية".

وأضاف : "نيمار لاعب كبير وتعرض لعدد من الإصابات لكنه في مستوى لا يصدق".

واختتم جريزمان تصريحاته قائلاً : "لدينا أيضا عثمان ديمبيلي وفيليب كوتينيو ومالكوم وهم لاعبين مهمين بالنسبة لنا، لنأمل أن يكون بإمكاننا أن نحقق إنجازات عظيمة معهم".