نيمار يفقد بريقه في باريس سان جيرمان

وكالات - الخليج 365

فقد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بريقه في ناديه باريس سان جيرمان.. ولم يعد الطفل من عناصر الصفوة في الفريق.

واعتباراً من الموسم المقبل، لن يحظى نيمار بتعامل خاص في نادي العاصمة الفرنسية.. وأصبح مثله مثل باقي اللاعبين في انتظار حسم أمر بقاءه مع النادي.

ووصل المهاجم البرازيلي نيمار إلى معقل سان جيرمان بباريس الأسبوع الماضي، أي أنه وصل متأخراً بأسبوع عن موعد انطلاق التدريبات، وهو سبب كافٍ لتثور ثائرة مدير الكرة الجديد ليوناردو الذي هاجم، وأمام باقي عناصر الفريق، نيمار داخل كابينة اللاعبين.

ويجب التنويه أن هذا التعامل جديد مع نيمار في باريس، الذي طالب بتعامل خاص كأحد شروط انتقاله من برشلونة إلى صفوف حامل لقب الدوري الفرنسي في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

وحصل المهاجم البرازيلي على إنذار شفوي قاسٍ، كما كشفت صحيفة سبورت الإسبانية، موضحة أن مدير الكرة طالب اللاعب بتقديم اعتذار رسمي، كما أن نيمار المعروف بعد التزامه بمواعيد التدريب تنتظره أقصى عقوبة مالية ضخمة يدفعها لفريقه.

ويبدو أن النادي الباريسي قرر تغيير نهجه مع اللاعبين النجوم، فلم يعد ضروريا حضور نجوم النادي الكبار على غرار آنخيل دي ماريا وكافاني، حين يعتزم ليوناردو إلقاء كلمته أمام عناصر الفريق.

تطور آخر بخصوص نيمار، تقول الصحيفة يتجلى في مطالبة ليوناردو باقي اللاعبين بحل نزاعاتهم الشخصية مع نيمار بشكل مباشر وشخصي دون اللجوء إلى إدارة النادي.

وكما هو معلوم يريد نيمار بأي ثمن العودة إلى برشلونة، لكن باريس سان جيرمان لا يريد التسرع في الصفقة، وبالنسبة لمدير الكرة فإن الأمور واضحة: “لم نتفق على عرض محدد، وإلى ذلك الحين فإن نيمار يلعب لباريس سان جيرمان وعقده مستمر لثلاث سنوات أخرى”.

ومن جهته، أكد المدرب الألماني توماس توخل أن نيمار سينضم إلى الفريق في رحلته إلى آسيا، بعد أن غاب عن رحلة ألمانيا الخاطفة.

وأوضح توخل: “سيرافقنا إلى الصين، وهناك سنقوم بالتدريبات، بعدها سيتم إشراكه في المباريات”.