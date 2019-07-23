الان تتابع زيدان: لم اوجه «إهانة» لجاريث بيل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مدريد- الخليج 365:
قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لكرة القدم إنه لم يوجه “إهانة” لجاريث بيل وإن النادي هو من يريد بيع المهاجم الويلزي.
ولم يشارك بيل في هزيمة ريال مدريد 3-1 أمام بايرن ميونيخ في كأس الأبطال الدولية وأشار زيدان إلى أن غياب اللاعب جاء
لأن النادي “يعمل على رحيله”.
ووصف مدير أعمال بيل ما فعله المدرب الفرنسي بأنه “عار” في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية لكن زيدان دافع عن تصرفاته قبل
مواجهة أرسنال في واشنطن في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.
وأبلغ زيدان الصحفيين “في بعض الأحيان لغتي الإسبانية ليست دقيقة. أريد توضيح الأمر تماما. أولا لم أوجه أي إهانة لأي شخص
وفوق ذلك كل اللاعبين.
“دائما أقول الأمر ذاته وهو أن اللاعبين هم أهم شيء وفي كل مرة أكون مع لاعب هنا سأكون في صفه”.
وأضاف “ثانيا قلت إن النادي يحاول بيعه. ثالثا أعتقد أنه من المهم والحاسم أن أوضح أن بيل لم (يلعب) في المباراة الماضية لأنه
لم يرد ذلك”.
وتابع “جاريث بيل لاعب في ريال مدريد. هذا هو أهم شيء. إنه لاعب في التشكيلة”.
ونال بيل (30 عاما) أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا منذ انضمامه إلى ريال مدريد قادما من توتنهام هوتسبير في 2013 في صفقة قياسية في ذلك الوقت مقابل 100 مليون جنيه يورو (112 مليون دولار) لكنه عانى للحفاظ على مكانه في التشكيلة الأساسية في الموسم الماضي.
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