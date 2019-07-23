عمومية اتحاد الكرة تفترح إلغاء مقعد المرأة وتغيير لائحة النظام الأساسى...

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جدة - عمرو شويل اقترح عدد من أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، إلغاء مقعد المرأة فى انتخابات اتحاد الكرة المقبلة ، وتغيير لائحة النظام الأساسى للجبلاية والتى تنص على وجود إمرأة فى المجلس.
جاء طلب الأندية بتعديل البند الخاص بتواجد المرأة فى انتخابات اتحاد الكرة هو عدم وجود مثل هذا البند فى انتخابات الاتحاد الدولى "فيفا"، إلى جانب أن القانون المصرى لا يفرق بين الرجل والمرأة الآن فى العمل العام ومن حق أكثر من امرأة الترشح فى الانتخابات المقبلة.
في الوقت نفسه اختار أعضاء الجمعية كلا من محمود الشامي ومحمد الطويلة وعبد الرحيم اسماعيل وعاصم مرشد أعضاء الجمعية العمومية للانضمام إلى اللجنة التي شكلها اتحاد كرة القدم برئاسة خالد كامل رئيس مسابقات القسم الثاني للنظر في شكل مسابقتي القسمين الثاني والثالث الموسم المقبل.
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