شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل اليوم معسكر مواجهة الإسماعيلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم الزمالك اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة الإسماعيلى، وذلك بخوض المران الأخير على ملعب النادى الأبيض فى قلعة ميت عقبة استعدادًا للمواجهة التى تجمعه بالدراويش.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع الإسماعيلى، غدًا الأربعاء، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع والعشرين من منافسات بطولة الدورى ويحتاج الأبيض إلى الثلاث نقاط حيث تكمن أهميتهم بعيدًا عن الدورى فى حسم المشاركة رسميًا فى النسخة المقبلة من دورى أبطال أفريقيا حيث يحتل بيراميدز حاليًا المركز الثانى فى جدول الدورى برصيد 70 نقطة ولكنه أنهى مبارياته فى البطولة بشكل رسمى ويحتاج الزمالك إلى تخطيه لضمان المشاركة فى دورى الأبطال خاصة إن أي تعثر أمام الإسماعيلى أو الأهلى فى ختام الدورى قد يهدد مشاركة الأبيض فى تلك البطولة خاصة إن المركز الثالث سيدفع به إلى التواجد فى الكونفدرالية.

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ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفنى للزمالك، القائمة التى ستشارك فى المباراة لدخول معسكر مغلق بعد مران اليوم مباشرة والتى يدرس الجهاز الفنى للفريق ضم مصطفى فتحى لها بعد استبعاده مؤخرًا من مباراة الجونة الأخيرة والتى انتهت بالتعادل بنتيجة 2/2.