شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المسابقات تجتمع اليوم لمناقشة تقرير مباراة الزمالك والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعقد لجنة المسابقات باتحاد الكرة ، اجتماعا صباح اليومً الثلاثاء، لمناقشة تقرير حكم ومراقب مباراة الزمالك والجونة التي أقيمت مساء الاحد بمؤجلات الدوري.

وشهدت المباراة أحداثا مثيرة في نهايتها خاصة بعدما اشتبك لاعبو الفريقين مع بعضهما مما استوجب طرد يوسف أوباما لاعب الزمالك ومحمود الجزار لاعب الأهلي.

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