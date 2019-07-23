شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المسابقات تجتمع اليوم لمناقشة تقرير مباراة الزمالك والجونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تعقد لجنة المسابقات باتحاد الكرة ، اجتماعا صباح اليومً الثلاثاء، لمناقشة تقرير حكم ومراقب مباراة الزمالك والجونة التي أقيمت مساء الاحد بمؤجلات الدوري.
وشهدت المباراة أحداثا مثيرة في نهايتها خاصة بعدما اشتبك لاعبو الفريقين مع بعضهما مما استوجب طرد يوسف أوباما لاعب الزمالك ومحمود الجزار لاعب الأهلي.
ويلتقى الزمالك مع الإسماعيلى غدٍ الأربعاء، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع والعشرين من منافسات بطولة الدورى ويحتاج الأبيض إلى الثلاث نقاط، حيث تكمن أهميتها بعيدًا عن الدورى فى حسم المشاركة رسميًا فى النسخة المقبلة من دورى أبطال أفريقيا، حيث يحتل بيراميدز حاليًا المركز الثانى فى جدول الدورى برصيد 70 نقطة، ولكنه أنهى مبارياته فى البطولة بشكل رسمى ويحتاج الزمالك إلى تخطيه لضمان المشاركة فى دورى الأبطال، خاصة أن أى تعثر أمام الإسماعيلى أو الأهلى فى ختام الدورى قد يهدد مشاركة الأبيض فى تلك البطولة، خاصة أن المركز الثالث سيدفع به إلى التواجد فى الكونفدرالية.
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