الامارات | البرازيلي امورا ينظم لصفوف حتا

شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلي امورا ينظم لصفوف حتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقدت شركة كرة القدم لنادي حتا مع اللاعب البرازيلي دانييل امورا بعقد يمتد لموسم واحد وذلك لتمثيل الفريق الاول للاعصار في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، قادما اليه من نادي الرائد السعودي والذي كان محطته السابقة، ويلعب أمورا (31 سنة) في خط الوسط.

وجرت مراسيم توقيع العقد في صربيا خلال المعسكر الخارجي الذي ينظمه الفريق في المجمع الاولمبي في بلغراد بحضور مدير الفريق ناصر حسن الفلاسي، ووكيل أعماله.

وفي سياق متصل يخوض حتا يوم غد مباراته الودية الثالثة امام احد الفرق البوسنية القوية.