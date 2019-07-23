برشلونة يستعد لتجديد عقد ميسي 4 سنوات

يسعى نادي برشلونة الإسباني لتجديد عقد أسطورة النادي ليونيل ميسي، لأربع أعوام إضافية، وهو سوف يكون العقد العاشر في مسيرة البرغوث الأرجنتيني مع البارسا منذ انضمامه عام 2004 .
ويتبقى لميسي صاحب الـ32 عامًا، عامين مع برشلونة لينتهي عقده، ولكن النادي الإسباني يحرص على تمديد العقد مرة أخرى.
ووفقًا لما ذكرته شبكة "ESPN" ، فإن برشلونة مستعد لتوقيع العقد العاشر مع ميسي، حيث سيقود رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، المفاوضات بنفسه مع والد ليونيل ميسي، خورخي، الذي يعمل أيضًا وكيلًا لنجله.
وأشارت الصحيفة إلى أن بارتوميو حريص على التوصل لاتفاق جديد يربط اللاعب لمدة 4 سنوات ليكون عمره 36 عامًا.
وكان ليونيل ميسي قد أعرب في أكثر من مناسبة أنه يرغب في إنهاء مسيرته الكروية مع نادي برشلونة، وعدم الإنتقال إلى أي ناد آخر.
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