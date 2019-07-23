شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك يتهم حكم مباراة ناديه والجونة بالفساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 16 ساعة في 22 يوليو 2019 - اخر تحديث في 22 يوليو 2019 / 15:40
عاد رئيس الزمالك مرتضى منصور لإثارة الجدل بالدوري المصري لكرة القدم، إذ اتهم حكم مباراة ناديه والجونة محمود عاشور بالفاسد بداعي عدم احتسابه ركلتي جزاء للفريق "الأبيض" ، كما ألمح إلى نية المدير الفني للمقاولون العرب عماد النحاس بالتساهل في مواجهة الأهلي بعد غد الأربعاء .
وفقد الزمالك نقطتين ثمينتين بالتعادل مع الجونة (2-2) على ملعب الأخير في لقاء مؤجل بالدوري المحلي ليرفع المارد الأبيض رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة عن الثاني بيراميدز الذي انهى مبارياته ، وخمس نقاط عن المتصدر وحامل اللقب الأهلي ، ويتبقى للزمالك مباراتين أمام الإسماعيلي" الأربعاء" والأهلي "الأحد " .
وحمل رئيس الزمالك الجهاز الفني السابق للمنتخب المصري مسؤولية خسارة فريقه للنقطتين بعد إصابة الحارس الأساسي محمود جنش خلال معسكر"الفراعنة" في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة .
وكشف منصور عن رحيل عدد من اللاعبين خلال الانتقالات الصيفية الحالية لضعف مردودهم الفني ، ومنح الجهاز الفني لفريقه بقيادة خالد جلال أمامه فرصة في مواجهتي الإسماعيلي والأهلي لتحسين أداء الفريق .
في السياق ذاته ، يفقد الزمالك صانع الألعاب "أوباما" في مباراتي الإسماعيلي والأهلي لطرده بالبطاقة الحمراء بعد اشتباكه مع لاعبي الجونة . واشتعلت أحداثا مؤسفة بين اللاعبين بعد هدف صاحب الأرض الأول ثم تطورت لاشتباكات بين اللاعبين بعد هدف الزمالك الثاني في الوقت المحتسب بدل من الضائع .
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك يتهم حكم مباراة ناديه والجونة بالفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.