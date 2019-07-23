شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك يتهم حكم مباراة ناديه والجونة بالفساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 16 ساعة في 22 يوليو 2019 - اخر تحديث في 22 يوليو 2019 / 15:40

عاد رئيس الزمالك مرتضى منصور لإثارة الجدل بالدوري المصري لكرة القدم، إذ اتهم حكم مباراة ناديه والجونة محمود عاشور بالفاسد بداعي عدم احتسابه ركلتي جزاء للفريق "الأبيض" ، كما ألمح إلى نية المدير الفني للمقاولون العرب عماد النحاس بالتساهل في مواجهة الأهلي بعد غد الأربعاء .



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وفقد الزمالك نقطتين ثمينتين بالتعادل مع الجونة (2-2) على ملعب الأخير في لقاء مؤجل بالدوري المحلي ليرفع المارد الأبيض رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة عن الثاني بيراميدز الذي انهى مبارياته ، وخمس نقاط عن المتصدر وحامل اللقب الأهلي ، ويتبقى للزمالك مباراتين أمام الإسماعيلي" الأربعاء" والأهلي "الأحد " .

وحمل رئيس الزمالك الجهاز الفني السابق للمنتخب المصري مسؤولية خسارة فريقه للنقطتين بعد إصابة الحارس الأساسي محمود جنش خلال معسكر"الفراعنة" في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة .

وكشف منصور عن رحيل عدد من اللاعبين خلال الانتقالات الصيفية الحالية لضعف مردودهم الفني ، ومنح الجهاز الفني لفريقه بقيادة خالد جلال أمامه فرصة في مواجهتي الإسماعيلي والأهلي لتحسين أداء الفريق .

في السياق ذاته ، يفقد الزمالك صانع الألعاب "أوباما" في مباراتي الإسماعيلي والأهلي لطرده بالبطاقة الحمراء بعد اشتباكه مع لاعبي الجونة . واشتعلت أحداثا مؤسفة بين اللاعبين بعد هدف صاحب الأرض الأول ثم تطورت لاشتباكات بين اللاعبين بعد هدف الزمالك الثاني في الوقت المحتسب بدل من الضائع .