شكرا لقرائتكم الأهلي يبدأ معسكرا مغلقا بالاسكندرية قبل مواجهة الذئاب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل النادي الأهلى اليوم الثلاثاء معسكراً مغلقاً فى الإسكندرية بعد انتهاء مران الفريق، وذلك قبل مواجهة المقاولون العرب غداً، وقرر الجهاز الفني البقاء فى برج العرب بعد مواجهة الذئاب، استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر إقامتهما الأحد المقبل.

واستقر لاسارتي على معظم عناصر التشكيل الأساسي فى مواجهة الذئاب حيث يحرس محمد الشناوى المرمى وأمامه رباعي الدفاع علي معلول وأيمن أشرف ورامي ربيعة وأحمد فتحى وفى الوسط حمدي فتحى وعمرو السولية وصالح جمعة ورمضان صبحي على أن يقود الهجوم جيرالدو ووليد أزارو.