سعفان الصغير يتحدث عن أزمته مع محمد عواد.. اللي مش عايز النادي مع السلامة

رضا علي
هاجم سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، لاعبه محمد عواد، الذي امتنع عن حضور تدريبات الفريق في الفترة الماضية .
وقال " الصغير " ، فى تصريحاته لقناة أون سبورت: "لن تتمكن من الوقيعة بين الجماهير والجهاز الفني للإسماعيلي. لقد انتظمت في التدريبات صباحا ومساء لمدة 12 يوما، فماذا تغيّر بعد إصابة جنش؟" ,
أتمنى أن يخرج عواد في التليفزيون ويقول الحقيقة، هو يعرف جيدا ما أخبرني به، قال لي إنه لن يقدر على اللعب مع اللاعبين المتواجدين في الإسماعيلي .
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