شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطلب ثنائى سلة الجيش.. والأخير يطلب لاعبين من فريق الكرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولى النادى الأهلى ضم الثنائى أيمن شوكت و عبد الفضيل إبراهيم ، لاعبى فريق سلة طلائع الجيش، لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد
ورغم أن اللاعبان وقعا على عقود انتقالهما لسلة الاهلى ، إلا ان ادارة الطلائع طلبت ضم لاعبين من فريق كرة القدم .
ووفقا لمصدر فى الجهاز الفنى فإن مجلس ادارة الاهلى يعكف حاليا على إقناع ثنائى فريق الكرة بالانتقال الى طلائع الجيش، حتى يتمكن من ضم ثنائى السلة ، بالإضافة إلى لاعب من فريق اليد
ورفض المصدر الإفصاح عن هوية ثنائى فريق الكرة بالأهلى حفاظا على السرية فى المفاوضات .
يذكر أن الأهلى استغنى عن كلا من مصطفى الشافعى و مؤمن ابو العينين و مصطفى مشعل و احمد على برغوتة ، بينما تعاقد مع احمد عمارة من سبورتنج .
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