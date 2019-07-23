ماذا يفعل الزمالك والإسماعيلي في مواجهات شهر يوليو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قمة مرتقبة ستجمع الإسماعيلى مع الزمالك يوم الأربعاء المقبل باستاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الأسبوع الــ27 لبطولة الدورى الممتاز.
قمة سيترتب عليها الكثير وستحدد بنسبة كبيرة هوية بطل المسابقة الأطول فى التاريخ المحلى.
فيحتل الإسماعيلى المركز الـ7 برصيد 43 نقطة بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 68 نقطة.
وقد سبق للفريقين خوض مواجهتين فى الدورى بشهر يوليو الجارى، الأولى أقيمت يوم 6 يوليو 1991 وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.
مواجهة آخرى جمعت الفريقين يوم 6 يوليو أيضًا لكن عام 2015 وانتهت بخسارة الدراويش بنتيجة 3-0.
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