شكرا لقرائتكم قمة بين الاسماعيلي و الزمالك باستاد بتروسبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قمة مرتقبة ستجمع الإسماعيلى مع الزمالك يوم الأربعاء القادم باستاد بتروسبورت ، ضمن مؤجلات الأسبوع الــ27 لبطولة الدورى الممتاز. قمة سيترتب عليها الكثير وستحدد بنسبة كبيرة هوية بطل المسابقة الأطول فى التاريخ المحلى. فيحتل الاسماعيلى المركز الـ7 برصيد 43 نقطة بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 68 نقطة. Advertisements وقد سبق للفريقان خوض مواجهتين فى الدورى بشهر يوليو الجارى ، الأولى اقيمت يوم ٦ يوليو ١٩٩١ وانتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق. مواجهة آخرى جمعت الفريقين يوم 6 يوليو أيضا لكن عام 2015 وانتهت بخسارة الدراويش بنتيجة 3-0 .

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