شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك يعلن دعمه الكامل للفريق وجهازه الفنى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه يثق فى الجهاز الفنى للفريق الأبيض بقيادة خالد جلال واللاعبين بعد التعادل أمام الجونة بالدورى. وتعادل الزمالك أمام الجونة 2-2 فى المباراة الت جمعتهما ضمن مؤجلات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. قال مرتضى منصور فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" لن أتحدث عن اللاعبين والجهاز الفنى وأهم شئ الفوز على الإسماعيلى فى الجولة المقبلة".

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