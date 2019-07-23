مباراة الاتحاد وليدز يونايتد اليوم الاثنين 22-7-2019 ودياً .. العميد ينهي استعداداته الودية

يختتم نادي الاتحاد السعودي الأول لكرة القدم، مبارياته الودية في معسكره الاستعداداي المقام في مدينة مانشستر بانجلترا، وذلك استعداداً للموسم الكروي الجديد، حيث يلتقى نادي الاتحاد نظيره نادي ليدز يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم في مواجهة ودية صعبة للعميد السعودي.

حيث يعد نادي ليدز يونايتد، أحد أندية دوري الدرجة الأولى في إنجلترا، ويواجه العميد السعودي من أجل إعداده للموسم الكروي الجديد والذي ينطلق في الشهر المقبل، وكان العميد قد خاض ودية سابقة أمام نادي بوري يونايتد، وانتهت بفوز العميد بثلاثة أهداف لهدف.

وأعلن المدرب سييرا، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي عقب نهاية الموسم الكروي الماضي، عن إقامة معسكر تدريبي بحضور كافة لاعبي الفريق الجدد والقدامي، وذلك ضمن استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد، في مدينة مانشستر بإنجلترا.

كما يستعد نادي الاتحاد السعودي في الوقت الحالي، لخوض مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا في الموسم الكروي الحالي، حيث يلتقى نادي الوحدة الإماراتي في الشهر المقبل.

موعد مباراة الاتحاد وليندز الودية

مباراة الاتحاد وليدز، سوف تقام في تمام الساعة الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك في معسكر العميد، كما سوف يتم نقل المباراة عبر حساب الفريق على تويتر.