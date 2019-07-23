رضا علي
قال المهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، بعد الانتصارات المتتالية لمنتخب مصر للشباب لكرة اليد بمونديال العالم، : "ادعولنا نكمل على هذا الأداء، فلأول مرة منذ 20 سنة دولة من خارج أوروبا تتصدر المجموعة، فمصر الآن متصدرة مجموعتها".
وتابع "نصر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، والمذاع على قناة "TeN" : المكسب لم يأتي عن طريق الصدفة خاصة بعد فوز منتخب مصر على فرنسا بفارق 5 أهداف، والفوز على السويد بفارق 10 أهداف ,مضيفا : إن شاء الله نرجع بميدالية ونحقق طموحنا .
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الإتحاد المصري لكرة اليد: لأول مرة منذ 20 عامًا تتصدر مصر مجموعتها في كأس العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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