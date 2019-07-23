شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فيديو لشباب اليد بعد العشاء لدراسة منتخب صربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر طارق محروس المدير الفنى لمنتخب شباب كرة اليد إقامة محاضرة فيديو عقب العشاء لدراسة المنتخب الصربى، المقرر أن يلاقى أحفاد الفراعنة غدا الأربعاء فى دور الـ16 بمونديال إسبانيا.

وقال محروس فى تصريح لليوم السابع، إن جميع لاعبى المنتخب عازمون على مواصلة النتائج الإيجابية بنفس الروح، من أجل إسعاد الجماهير المصرية، مشيرا إلى أن المنتخب ينتظر المزيد من التألق فى الأدوار المقبلة

و نجح منتخب مصر للشباب فى التأهل إلى دور الـ 16 كأول مجموعته بالفوز على فرنسا فى ختام الدور الأول بنتيجة 37 / 32 و تحقيق العلامة الكاملة .

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ونجح منتخب مصر فى الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال صباح الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 أمس الجمعة و يحقق فوزرا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت .

ويسعى الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة طارق محروس فى تحقيق نتيجة إيجابية فى هذه البطولة التى تعد من أبرز إعدادات الفراعنة لبطولة كأس العالم 2021 التى ستستضيفها مصر من أجل تدعيم الصفوف بعناصر شابة قوية .

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب، وشهاب عبد الله، وحسن وليد، وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد، وعمر سامى، وخالد وليد، وياسر محمد.